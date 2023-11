Destacando números relativos ao ano passado, por mercado, as vendas de comércio eletrónico cresceram 3% na Europa, enquanto nos Estados Unidos e na Ásia aumentaram 7%.

15 Novembro 2023, 18h11

O volume de vendas online irá representar, até 2027, 41% do comércio global no retalho global, prevê a Boston Consulting Group (BCG).

Destacando números relativos ao ano passado, por mercado, as vendas de comércio eletrónico cresceram 3% na Europa, enquanto nos Estados Unidos e na Ásia aumentaram 7%.

Em 2017, somente 18% das vendas de retalho eram realizadas online.

A BCG estima que o comércio eletrónico chegue a uma “taxa de crescimento anual composta de 9% até 2027 – não atingindo totalmente a tendência de 12% a 14% pré-Covid, mas ainda assim mais do dobro do crescimento projetado para o retalho tradicional de apenas 4%”.

Segundo Martin Barthel, sócio e diretor executivo da BCG e um dos autores do relatório, apesar de este tipo de comércio estar “gradualmente a voltar à sua trajetória pré-pandemia, o panorama sofreu uma transformação notável e duradoura”.

“A rivalidade entre os novos operadores e os já estabelecidos aumentou, impulsionada pelos padrões de compra dos Baby Boomers e da Geração X, que, coletivamente, exercem uma influência substancial nas vendas de comércio eletrónico atuais”, analisa o mesmo responsável, citado num comunicado emitido a propósito do estudo.

O inquérito em questão, realizado no segundo trimestre, abrangeu 825 executivos de retalho, de comércio eletrónico e de marketing digita – 410 retalhistas e 415 empresas de bens de consumo – , num total de onze mercados em todo o mundo.

De forma a avaliar o grau de maturidade de cada organização em relação ao comércio eletrónico, o BCG analisou seis critérios: investimentos digitais em relação ao total de vendas; número de iniciativas de apoio ao e-commerce; número de iniciativas, maturidade tecnológica; estrutura da organização; agilidade da equipa.

“Os inquiridos foram então divididos em grupos de “vencedores” (empresas que comunicaram um crescimento pós-pandemia superior a 30% ao ano e que estão confiantes em registar um crescimento igual ou superior até 2027) e “retardatários” (organizações que comunicaram um crescimento pós-pandemia igual ou inferior a 10% ao ano e que não estão confiantes quanto ao futuro crescimento do seu comércio eletrónico). Os vencedores representavam 27% dos retalhistas e 20% das empresas de bens de consumo, sendo que 21% dos retalhistas e 25% das empresas de bens de consumo inquiridos eram retardatários”, explica na mesma nota sobre o estudo.

Robert Derow, líder da BCG para o crescimento digital na América do Norte, explica que, “nos domínios do retalho e dos bens de consumo, a lacuna entre os pioneiros do e-commerce e os que ficam para trás é inconfundível, mas continua a poder ser colmatada”.

“Muitos mercados e categorias ainda estão, na verdade, a anos de distância da maturidade total do comércio eletrónico, com ventos favoráveis suficientemente fortes para justificar o investimento de mais capital e recursos em capacidades e organizações vencedoras”, explica Derow.