Venezuela: Maduro reuniu-se com representantes da ONU para discutir crise

Ao finalizar o encontro, Peter Grohmann explicou aos jornalistas que a delegação da ONU está de visita na Venezuela “para ajudar as pessoas mais vulneráveis, devido à crise no país”.

Os responsáveis conversaram ainda sobre “a importância da cooperação da ONU para atender os temas mais urgentes, de uma maneira mais contundente” e que as Nações Unidas têm como “pilar fundamental promover a paz, os direitos sócio-económicos e os direitos humanos de todos os países membros.

“Expressamos o interesse e a disposição do sistema das Nações Unidas em apoiar o país para cuidar e chegar aos mais afetados pela crise”, disse.

Por outro lado, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, disse que foram dicutidos os novos projetos que o Governo do Presidente Nicolás Maduro realizará em conjunto com a ONU.

“A agenda de 2030 das Nações Unidas será incorporada no Plano (de governo) da Pátria”, frisou.

Segundo Delcy Rodríguez, o Orçamento de Estado para 2019 reserva 75,4% dos recursos para o investimento social e incorporam os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

“A Venezuela é um país fervorosamente comprometido com a ONU, com os seus princípios, propósitos, e a Carta das Nações Unidas (…) conversámos sobre os projetos de cooperação que existem em cada área: educação, saúde, ambiente, alimentação e habitação. Todo o que abrangem os programas sociais, as missões (programas estatais) e grandes missões”, disse.