Venezuelanos a residir em Portugal duplicou num ano

O número de venezuelanos que possuem residência autorizada em Portugal, duplicou num ano, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A maior expressão destes números sente-se na Madeira e em Aveiro.

No ano passado o SEF concedeu 924 títulos de residência a cidadãos venezuelanos, 350 homens e 574 mulheres, o que fixou o total de residentes daquela nacionalidade em Portugal até 31 de dezembro de 2017 em 3104 (1216 do sexo masculino e 1888 do feminino), um aumento de 31,7% comparativamente a 2016.

Para 2018 o mesmo serviço apesar de não ter avançado com projecções admite que é possível que se verifique um aumento destes números “com maior expressividade na Madeira e no distrito de Aveiro”.

já em 2016 existiram 453 cidadãos venezuelanos a pedir autorização de residência em território português, repartidos por 274 mulheres e 179 homens. A variação percentual relativamente a 2015 fixou-se em 87%.

O número total de cidadãos da Venezuela residentes em Portugal em 2016 fixou-se em 2.356, mais de um milhar de mulheres (1.386) e quase mil do sexo masculino (970), um aumento de 17% face a 2015.