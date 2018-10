Ver Sport TV online: as melhores ofertas do mercado

São muitas as famílias portuguesas que se reúnem junto da televisão na hora de ver os seus clubes de eleição jogar, para acompanhar as ligas de futebol europeias ou para assistir a grandes dérbis. Se se revê nestas situações, fique a conhecer o exemplo do senhor Silva, que graças a dois pequenos “truques” revelados neste artigo conseguiu otimizar custos para que os seus dois filhos consigam ver Sport TV online grátis.

O caso da família Silva

O senhor Silva, que é casado e vive em Setúbal, tem dois filhos: o Luís e o Filipe. Todos lá em casa têm o ritual de ver os dérbis juntos, convidando amigos e outros familiares. Para além disso, o Luís segue cada passo da liga inglesa e o senhor Silva não passa sem ver os jogos da liga francesa – provavelmente devido à sua ligação com o país, no qual esteve emigrado mais de 10 anos.

No entanto, o Luís e o Filipe entraram na universidade. O Luís entrou na Universidade do Porto e o Filipe foi para Coimbra. Por estarem ambos longe de casa, tiveram de se mudar para as respetivas cidades.

Mesmo com estas mudanças, o senhor Silva não quis perder a tradição de família. Então, aproveitou que o seu contrato de fidelização estava a acabar para encontrar a melhor solução no mercado, de acordo com as suas necessidades e utilização, considerando a importância de ter acesso à Sport TV online.

Qual a oferta das operadoras de telecomunicações?

Após analisar as diversas opções para poder ver Sport TV e dar a possibilidade aos seus filhos de também terem acesso a este canal, encontrou o pacote Sport TV Premium HD + Multiscreen. Deste modo, o Luís e o Filipe podem assistir aos seus jogos preferidos na Sport TV online, em simultâneo com o pai, mesmo estando noutra região do país.

Vejamos as soluções base na tecnologia de pacotes 4P com a tecnologia de fibra ótica – que incluem televisão, internet fixa, telefone e telemóvel – das quatro operadoras de telecomunicações:

Comparação de pacotes 4P com subscrição de Sport TV Premium HD + Multiscreen (Fibra ótica com fidelização de 24 meses) MEO NOS NOWO Vodafone Pacote M4O NOS 4 Pacote 140 canais TV Net Voz + Móvel Televisão Nº canais 200 177 140 180 Internet Fixa Download 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps Upload 100 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 100 Mbps Telefone Fixo Chamadas nacionais Ilimitadas Ilimitadas 9.000 minutos 3.000 minutos Chamadas internacionais 1.000 minutos (50 destinos) Ilimitadas (50 destinos) 1.000 minutos (50 destinos) 1.000 minutos (31 destinos) Telemóvel Comunicações 3.500 minutos e 3.500 SMS 3.500 minutos e 3.500 SMS/MMS 1.000 minutos/SMS 3.500 minutos e 3.500 SMS/MMS Dados móveis 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 2º cartão 12,90€ 12,90€ 7,99€ 12,90€ Total (inclui valor da box) 69,89€ 69,89€ 43,97€ 69,80€ Subscrição Sport TV Premium HD + Multiscreen 29,99€ 29,99€ 29,99€ 29,99€ Mensalidade 99,88€ 99,88€ 73,96€ 99,79€

Atendendo aos pacotes selecionados, as vantagens de cada um são claras: enquanto que o pacote M4O da MEO é o que apresenta maior número de canais de televisão, o NOS 4 da NOS permite chamadas internacionais ilimitadas – o que poderá ser muito útil para o senhor Silva falar com os familiares emigrados em França.

Por outro lado, a Vodafone destaca-se por disponibilizar uma velocidade de upload até 100 Mbps e a NOWO é a operadora que oferece o pacote mais barato, embora tenha menor número de canais, chamadas incluídas e dados móveis.

A escolha do pacote de telecomunicações depende sempre da utilização que o cliente faz dos serviços e é por isso que se torna tão importante comparar as diferentes operadoras. Se utiliza muito a internet fixa, dê prioridade a esse serviço. Por outro lado, se não dispensa ter chamadas internacionais gratuitas no telefone fixo, deve ter atenção às ofertas nesse sentido.

Sport TV Premium HD + Multiscreen: o melhor pacote para ver Sport TV online

A Sport TV detém diversos pacotes que o consumidor poderá subscrever junto da operadora com a qual mantém um contrato TV Net Voz.

Na sua decisão sobre o melhor pacote de canais desportivos, o senhor Silva não hesitou em escolher o mais completo: o Sport TV Premium HD + Multiscreen. Conheça os benefícios deste pacote.

1. Sport TV Multiscreen

A funcionalidade multiscreen, uma das mais importantes do pacote Sport TV Premium HD + Multiscreen, permite aos consumidores assistirem a qualquer canal Sport TV online, dentro ou fora de casa, em diversos dispositivos com acesso à Internet – tablet, smartphone ou computador portátil.

Para ter acesso a esta funcionalidade, é necessário fazer o download da app Sport TV Multiscreen que permite ver, em direto e em HD, os cinco canais premium subscritos no pacote Sport TV Premium HD + Multiscreen. Com esta aplicação, os clientes podem ainda aceder ao guia de televisão, bem como ao serviço VOD (video on demand), à funcionalidade timeshift – que possibilita a navegação pelas últimas horas de emissão – e a estatísticas.

Se proceder da forma acima descrita, haverá Sport TV online para toda a família poder ver ao mesmo tempo.

2. Sport TV Multiroom

Outra funcionalidade deste pacote consiste na possibilidade de ver os canais Sport TV em duas televisões diferentes na sua casa, desde que cada uma tenha uma box para aceder aos canais.

Pode, por exemplo, estar a ver o dérbi Benfica versus Sporting na sala e o seu filho estar a vê-lo no seu quarto – sem interferências e em alta definição (HD), sem pagar mais por isso.

Mas atenção: Esta funcionalidade não está disponível para pacotes com tecnologia satélite.

3. Sport TV VOD

O Sport TV VOD é um serviço de videoclube gratuito que permite ver ou rever alguns conteúdos que passaram nos canais da Sport TV.

O cliente poderá aceder ao Sport TV VOD através da internet, no site da Sport TV, ou através do videoclube das operadoras que disponibilizam este serviço. Este está organizado por categorias – automobilismo, futebol e informação – e cada uma destas dispõe de vários conteúdos.

Por exemplo, a categoria futebol oferece o resumo dos jogos mais importantes, dos melhores golos das jornadas das várias ligas, entre outros. A categoria informação disponibiliza, entre outros, reportagens sobre determinados clubes de futebol.

Note que: Esta aplicação apenas está disponível na NOS, como apresentado no website desta operadora.

4. Mais canais

A subscrição do pacote Sport TV Premium HD + Multiscreen concede o acesso aos seguintes canais: Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3, Sport TV 4 e Sport TV 5. É possível ver, neste pacote, qualquer um destes canais Sport TV online. Para além disso, estes cinco canais estão ainda disponíveis na versão HD.

Os canais da Sport TV permitem acompanhar inúmeros campeonatos de diversas modalidades desportivas.

Por exemplo, o senhor Silva consegue seguir todos os jogos da Liga Francesa na Sport TV 1 e na Sport TV 3 na sua televisão. Enquanto isso, o seu filho Luís tem a possibilidade de acompanhar a Premier League no tablet, no canal Sport TV 3 através da Sport TV online.

Por outro lado, o filho Filipe, que, por vezes, gosta de ver alguns jogos de ténis, consegue facilmente acompanhar os torneios tanto na Sport TV 2 como na Sport TV 4. Apenas necessita de ligar o computador portátil e de ver o campeonato desejado na Sport TV online.

Até a senhora Silva pode seguir os melhores jogos de golf e o campeonato feminino de surf em direto e em exclusivo nos vários canais da Sport TV. Assim, todos os membros da família Silva podem acompanhar os seus jogos e torneios de eleição, dentro ou fora de casa e a qualquer momento do dia.

5. Conteúdos 4K Ultra HD

Para além de poder ver Sport TV online, é ainda possível ver esses conteúdos em 4K Ultra HD. Esta tecnologia permite que os conteúdos sejam transmitidos com maior qualidade e nitidez, possibilitando uma autêntica experiência ao cliente, como se estivesse, de facto, a ver o jogo no estádio.

Tenha atenção: Para ter acesso a conteúdos 4K Ultra HD é necessário não só uma televisão 4K, como ainda uma box 4K, que detém um custo acrescido na sua fatura. Note que a operadora NOWO não disponibiliza box 4K nem canais com esta tecnologia.

Afinal, como se consegue ver Sport TV em três locais diferentes em simultâneo?

Se estiver a utilizar o seu login na app Sport TV Multiscreen num equipamento não poderá utilizar noutro em simultâneo. Por exemplo: se estiver a usar o serviço num telemóvel e tentar aceder com o mesmo login através do PC, o seu serviço no telemóvel será desligado.

Então como contornar esta impossibilidade? É simples. Fazendo como a família Silva: o pai vê o jogo na televisão (se porventura existirem duas boxes em casa, até dá para ver em duas televisões ao mesmo tempo), um dos filhos acede à app Sport TV Multiscreen e o outro filho, por sua vez, instala a app multiscreen específica da operadora, que também dará para ver este canal.

Na MEO será a app MEO Go, a NOS tem a app NOS TV, já a Vodafone disponibiliza a app TV Vodafone e a NOWO oferece a NOWO TV.

Sport TV Premium HD + Multiscreen, a melhor solução familiar para reduzir custos

Com a subscrição do pacote Sport TV Premium HD + Multiscreen, a família Silva conseguiu continuar a ver todos os jogos dos seus clubes de eleição, bem como seguir as suas ligas de futebol e outras modalidades preferidas, tudo em simultâneo, e em qualquer ponto do país, poupando cerca de 660 euros por ano.

Atenção: A subscrição individual da Sport TV Premium HD para o Sr. Silva e para cada um dos seus dois filhos representaria um custo mensal de aproximadamente 85 euros (3 x 27,99 euros ou 28,49 euros, dependendo da operadora).

Graças a esta solução, a família Silva paga apenas 29,99 euros por mês, uma poupança de 55 euros mensais face ao cenário da subscrição individual, o que no final do ano se traduzirá numa otimização de custos na ordem dos 660 euros.

Agora, mesmo que o Luís e o Filipe não estejam em casa para celebrar as vitórias com o senhor Silva, toda a família pode partilhar a emoção do futebol em locais distintos.

Se, tal como a família Silva, quer poder partilhar as vitórias do seu clube com os que mais gosta, escolha um pacote de telecomunicações que lhe permita ver Sport TV online onde quer que esteja.