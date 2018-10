Vestas encontrou interessado em comprar unidade de Léon

A Vestas, multinacional de origem dinamarquesa ligada ao setor eólico, que recentemente investiu na abertura de um centro de inovação no complexo da Lionesa, Leça do Balio, Matosinhos, acaba de encontrar um comprador para a sua unidade em Léon, Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, a ministra da Indústria, Reyes Maroto, anunciou que vai encontrar-se com um investidor interessado em comprar a fábrica da Vestas em Villadangos del Páramo (León).

Como já antes tinha avançado a conselheira para a Economia da Junta de Castela e Leão, Pilar del Olmo, o comprador é um investidor estrangeiro com interesses já instalados em Espanha, “que está disposto a assumir a fábrica que a multinacional dinamarquesa quer fechar até ao final do ano”.

A fábrica, onde têm ocorrido diversos problemas laborais, vai ser alvo de um programa de regulamentação do emprego para defender os postos de trabalho. Segundo avança a imprensa, a Vestas, que possui outras unidades nas regiões de Viveiro e Ciudad Real, afirnmou que “estamos muito satisfeitos por ter chegado a um acordo com os trabalhadores que permite mitigar o impacto do encerramento da fábrica no final do ano”.