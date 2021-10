Via Verde instala quatro postos de carregamento ultrarrápido em Leiria

Através de uma parceria entre a Via Verde, IONITY e Cepsa, foram instalados quatro pontos de carregamento ultrarrápido na A1, junto à cidade de Leiria. Sobem para 21, os pontos de carregamento ultrarrápido disponíveis em Portugal, aumentando a oferta para quem possuí veículos elétricos.

Adicionalmente, a Via Verde afirma que os postos de carregamento são alimentados com “energia 100% renovável” fornecida pela Cepsa, e com uma potência de 350 kW. Os carregadores desenvolvidos pela IONITY estão entre os mais potentes do mercado e ajustam-se automaticamente à capacidade de carregamento das baterias dos carros elétricos.

A IONITY garante que os postos permitem um “carregamento rápido e sem perda de tempo de viagem”, estando disponíveis 24 horas por dia. Os carregadores da IONITY são compostos por tomadas do modelo standard europeu (Combined Charging System), utilizado pelos carros elétricos atuais e futuros.

No total, a rede de postos de carregamento já conta com 21 pontos de carregamento de carga rápida e ultrarrápida em várias áreas de serviço localizadas de norte a sul do país:

A1 – Autoestrada do Norte: Santarém e Leiria;

• A2 – Autoestrada do Sul: Grândola e Almodôvar;

• A3 – Autoestrada Porto / Valença: Barcelos;

• A4 – Autoestrada Porto / Amarante: Penafiel;

• A6 – Autoestrada Marateca / Caia: Estremoz.

O Via Verde Electric é uma parceria da Brisa que reúne empresas de referência na transição energética – EDP Comercial, Galp Electric, IONITY, Cepsa, Repsol e bp. A empresa aponta para um total de 82 pontos de carregamento elétrico em 40 áreas de serviço ao longo das autoestradas operadas pela Brisa no futuro.