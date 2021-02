Viagens aéreas internas para os Açores e Madeira isentas de taxa de dois euros

As viagens aéreas internas para os Açores e Madeira vão ficar isentas da taxa de dois euros que começa a ser cobrada a partir de 1 de julho.

Desta forma, estão isentos os voos com destino aos aeroportos e aeródromos nos Açores e Madeira, ou com partida nas regiões autónomas e destino a outro aeroporto em território nacional, segundo a portaria publicada na terça-feira em Diário da República.

Mas há outros passageiros que vão ficar isentos, como crianças com menos de dois anos.

Simultaneamente, também não pagam esta taxa os “passageiros de aeronaves que, por motivos de ordem técnica, meteorológica ou contingência similar, sejam forçados a aterrar num aeroporto ou aeródromo situado em território português”.

Por último, a isenção também se destina aos “serviços de transporte aéreo abrangidos por obrigações de serviço público”.

De resto, todos os passageiros de voos comerciais com partida dos aeroportos e aeródromos nacionais vão ter de pagar esta taxa que vai ser cobrada pelas companhias aéreas.

No caso de uma viagem com vários voos operados por diferentes transportadoras aéreas, a “taxa é cobrada pela transportadora aérea que opera a partida de Portugal”.

O documento estabelece também que o Governo tem de apresentar à Assembleia da República até 30 de setembro de 2022 um “estudo sobre o impacto das taxas de carbono sobre viagens marítimas e aéreas na mitigação das alterações climáticas, na competitividade do turismo nacional e na economia, com vista a eventuais ajustamentos ao presente regime”.

No caso das viagens aéreas, a totalidade da receita destina-se ao Fundo Ambiental. Nas viagens marítimas, a receita resultante da cobrança da taxa vai ser divida da seguinte forma: 50% para o Fundo Ambiental, 25% para a autoridade portuária com competência para a cobrança da taxa, 25% para o município onde esteja localizado o terminal.

“A criação de uma taxa de carbono sobre as viagens aéreas é a solução mais equilibrada, que permite, simultaneamente, colocar os passageiros do transporte aéreo a contribuírem para projetos que tornam a economia ambientalmente mais sustentável através do Fundo Ambiental, enquanto, pelo seu valor nominal, a taxa terá as consequências económicas residuais para o setor”, segundo a portaria hoje publicada.

Uma das justificações usadas pelo Governo para a criação desta taxa são as isenções fiscais de que beneficia o sector da aviação. “É importante ter em conta que o setor do transporte aéreo beneficia de um enquadramento fiscal vantajoso, contemplando isenções ao nível do imposto sobre os combustíveis e do imposto sobre o valor acrescentado dos bilhetes internacionais”.

O documento sublinha que a “taxa sobre os bilhetes tem a vantagem de ser facilmente aplicável e de ser percetível pelos utilizadores” e que já é aplicada em oito países europeus: Alemanha, Áustria, França, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido e Suécia.

A portaria destaca que um “estudo do Banco Europeu de Investimentos, de setembro de 2019, concluiu que 82 % dos portugueses é favorável a uma taxa sobre a aviação, bem acima da média comunitária (72 %). Portugal é mesmo o segundo país, apenas atrás da Croácia, onde uma maior percentagem da população apoia esta solução”.