Na totalidade são mais de 350 apartamentos construídos e comercializados “naquele que é o maior projeto imobiliário em construção em Lisboa”.

14 Novembro 2023, 21h04

“A VIC Properties terminou a construção e venda da primeira fase do Prata Riverside Village, com a conclusão do Edifício Urban, cujos 65 apartamentos vão receber em breve os seus novos habitantes”, anunciou em comunicado a promotora imobiliária.

Na totalidade são mais de 350 apartamentos construídos e comercializados “naquele que é o maior projeto imobiliário em construção em Lisboa”.

Neste momento, encontra-se já em construção o Edifício Park, e segundo a VIC Properties, “mais de 50% dos seus 72 apartamentos também já foram comercializados, estando previsto, muito em breve, o início da construção de novos edifícios, de forma que até 2026 todo o projeto esteja concluído”.

“Termos contribuído, nesta primeira fase, com mais de 350 novos apartamentos, numa cidade que atravessa um enorme desafio habitacional, num contexto socioeconómico altamente desafiante, é para nós um enorme orgulho”, refere João Cabaça, Chief Executive Officer da VIC Properties.

“São projetos como o Prata Riverside Village que definem cidades, que desafiam o status-quo e que fazem acreditar que tudo é possível”, acrescenta.

“O Prata Riverside Village e todas as ações associadas ao projeto que temos vindo a desenvolver desde o início da sua construção, em muito têm contribuído para a recuperação e requalificação do bairro de Marvila, sendo um motor importantíssimo do desenvolvimento do comércio local e de outras iniciativas de investimento privado que agora começam a imergir”, sublinha João Cabaça.

O Prata Riverside Village, desenhado por Renzo Piano, vencedor do aclamado Pritzker Architecture Award, ten cinco edifícios já concluídos (The One, Riverside, West, Square e Urban). “O Prata continua a transformar aquela que em tempos foi uma zona industrial da freguesia de Marvila, num novo bairro, junto ao rio Tejo”, refere a VIC.

“Desde o primeiro dia que Renzo Piano idealizou o Prata como um Bairro. Um bairro que reunisse todos os espaços de serviços e lazer necessários ao quotidiano. Um bairro que se focasse na qualidade de vida, em família, mas também em comunidade. Um bairro pensado. Um bairro em que nada faltasse, desde a mercearia, às galerias de arte, aos restaurantes, às pastelarias, aos jardins, às ciclovias, aos parques infantis, etc”, refere o CEO da VIC.

“Em resumo, o verdadeiro “bairro” dos 15 minutos, onde praticamente tudo é possível de se encontrar com a maior das comodidades. Foi esse o pensamento de Renzo e que hoje é a realidade do Prata”, conclui o CEO da promotora.

Recorde-se que a venda da VIC Properties, que detém as urbanizações Prata Riverside Village na Matinha, em Lisboa, bem como da Herdade do Pinheirinho, na freguesia de Melides, Grândola, foi anunciada 17 de março deste ano,

AlbaCore Capital Group, a Mudrick Capital Management e a Owl Creek Asset Management, credoras da dona da promotora imobiliária, ficaram com a totalidade dos ativos da VIC Properties.