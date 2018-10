Vice-governador do BdP alerta para a não concessão de crédito ao consumo “irresponsável”

O crédito ao consumo está a registar elevadas taxas de crescimento em Portugal, tendo atingido já valores correspondentes aos anteriores à crise financeira. O alerta desta vez é dado pela voz do vice-governador do Banco de Portugal (BdP), Luís Máximo dos Santos, para quem esta evolução se deve à redução dos salários, à queda da poupança e ao “hiperdesenvolvimento” da banca.

“Na verdade, o desenvolvimento e a expansão do crédito ao consumo são consequência direta de poderosas tendências, em especial a estagnação ou a redução dos salários, a queda da poupança e o hiperdesenvolvimento do setor financeiro”, defendeu nesta segunda-feira, 22 de Outubro, o vice-governador do Banco de Portugal, na intervenção de abertura da Conferência Anual da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC).

O alerta de Máximo dos Santos surge numa altura em que, entre janeiro e agosto deste ano, as novas operações no crédito ao consumo ascenderam a 3.132 milhões de euros, acima dos 2.435 milhões de euros emprestados no mesmo período de 2007, representando o valor mais elevado desde 2004. Só em agosto bancos e as financeiras concederam mais de 600 milhões de euros às famílias portuguesas, em agosto. Trata-se de um aumento tanto face ao mês anterior, quando entrou em vigor o travão do Banco de Portugal, mas também um crescimento acentuado face ao valor financiado no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano são já quase cinco mil milhões de euros em empréstimos ao consumo.

Uma evolução que leva este responsável a frisar que “o crédito responsável não pode ser um mero objectivo – tem de ser um facto permanentemente praticado” em benefício dos clientes bancários, das instituições financeiras, do funcionamento da economia e da sociedade.

A mensagem é dirigida aos clientes das instituições financeiras e ao sector com o vice-governador do BdP a reforçar o apelo: “o que não deve nem pode acontecer é a concessão de crédito de modo irresponsável, desrespeitando os direitos dos consumidores, com o propósito de tirar proveito económico conjuntural das fragilidades e insuficiências de conhecimentos dos clientes bancários”.

Luís Máximo dos Santos reforça aqui que “é fundamental evitar incorrer em sucessivos ciclos de concessão excessiva e pouco criteriosa de crédito a que se segue uma queda abrupta e duradoura”.

E recorda que o Banco de Portugal adotou uma medida macroprudencial com o objetivo de evitar a acumulação de risco excessivo no balanço dos bancos e garantir que as famílias obtêm financiamento sustentável, minimizando o risco de incumprimento.

O seu objectivo, diz, é o de contribuir para que haja “rigor adequado” nos critérios de concessão de crédito, realçando que os contratos de crédito ao consumo celebrados após 1 de julho de 2018 estão compreendidos no âmbito dessa medida, a qual, portanto, terá também impacto no domínio do mercado do crédito ao consumo. Recorde-se que, um mês depois da entrada em vigor destas regras, só em agosto os bancos e as financeiras concederam mais de 600 milhões de euros às famílias portuguesas, num montante acumulado que ascende já a quase cinco mil milhões de euros em empréstimos ao consumo.

Para Luís Máximo dos Santos, o crédito ao consumo está “indissociavelmente” ligado a um modelo de sociedade que coloca o consumo como valor central. “É um elemento fundamental do que poderíamos chamar a ‘sociedade do crédito’ e, ao contrário do que por vezes se quer fazer crer, é um fenómeno que está presente, ainda que em graus diferentes, em todos os países com sistemas financeiros desenvolvidos”, defende.

O problema, diz, é quando as coisas correm mal e o paraíso prometido e procurado se torna um pesadelo, emergindo no debate público os juízos morais. “No seu aparente caráter incontroverso, são, na verdade, em regra, juízos superficiais, pois não levam em devida conta as causas profundas que alimentam o endividamento e acabam – voluntária ou involuntariamente – por desviar a atenção das verdadeiras raízes da questão”, explica.

O vice-governador do BdP defende que “nada há de intrinsecamente condenável” no recurso ao crédito ao consumo, pois, pelo contrário, o crédito ao consumo corresponde há muito a uma necessidade económica e social. Mas alerta que “o que não deve nem pode acontecer é a concessão de crédito de modo irresponsável”.

Termino, pois, exprimindo um desejo cuja concretização está perfeitamente ao nosso alcance: em benefício dos clientes bancários, das instituições financeiras, do funcionamento da economia e da sociedade, o crédito responsável não pode ser um mero objetivo – tem de ser um facto permanentemente praticado.