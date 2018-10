Vice-presidência da Madeira nega qualquer acordo com Governo Central sobres subsídio de mobilidade

A vice-presidência do Governo Regional negou qualquer tipo de acordo com o Governo da República, liderado por António Costa, relativamente ao subsídio de mobilidade e acrescentou que o executivo madeirense nunca aceitará qualquer tipo de limite para assegurar a continuidade territorial, uma responsabilidade que diz pertencer ao Estado, em resposta a declarações de Pedro Marques, Ministro do Planeamento e Infraestruturas, na Assembleia da República.

“Pretendemos para a Região Autónoma da Madeira um modelo sem qualquer limitação de horários, número de viagens, ou a existência de qualquer plafond financeiro”, esclareceu a vice-presidência liderada por Pedro Calado.

A vice-presidência diz que o que houve foi uma tentativa de Costa de fazer depender a aprovação deste modelo de mobilidade da aceitação das taxas de juro do empréstimo.

“A única coisa que o Governo Regional pretende é que seja concretizada a proposta de modelo aprovada, por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira e por maioria na Assembleia da República – curiosamente apenas com os votos contra do PS, inclusive dos deputados socialistas da Madeira”, acrescenta.

A vice-presidência diz ainda que o que sempre defendeu foi a alteração para um modelo de mobilidade que seja “menos burocrático” em que não exista “qualquer adiantamento financeiro” pelas famílias na compra das passagens aéreas.

“O Governo da República tem sempre colocado a tónica na redução da despesa e não no aperfeiçoamento do modelo”, denuncia.