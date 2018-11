Vieira da Silva defende excedente de 887 milhões de euros na Segurança Social

Vieira da Silva, ministro da segurança social, vai voltar a defender esta segunda feira, no Parlamento, o Orçamento de Estado para 2019, nomeadamente sobre o saldo real da Segurança Social que deverá chegar aos 887 milhões no próximo ano, noticia o ”Jornal de Negócios” na sua edição impressa esta segunda-feira.

Em causa, está o argumento de que regista-se um saldo positivo de 887 milhões de euros no sistema nuclear da Segurança Social, o sistema previdencial. O sistema contributivo é financiado pelos descontos de trabalhadores e empresas, e está destinado a pagar as prestações que substituem os rendimentos do trabalho como subsídio de desemprego ou as pensões.

Os dados constam do relatório de sustentabilidade a Segurança Social, que estima para este ano um saldo aparentemente superior a 3.174 milhões de euros, em parte por incluir quase 2 mil milhões de euros de salto relativo ao ano anterior. No entanto, de acordo com o Governo, este saldo só pode ser reconhecido e integrado nas contas no início de cada ano.

Uma fonte oficial do Ministério da Segurança Social declarou ao jornal da Cofina que ”excluindo a integração de saldos, o saldo do sistema previdencial do orçamento da Segurança Social de 2019 é superior em 620,5 milhões de euros ao valor do orçamento inicial aprovado de 2018” .

Numa nota explicativa enviada aos deputados, o Governo explica que a evolução das receitas de contribuições (+5,8%), deverá superar o aumento das despesas do sistema previdencial (4,6%), com a ajuda do corte das verbas destinadas ao subsídio do desemprego.

Caso se confirmem as previsões do Governo, que prepara também um novo aumento do salário mínimo e que acredita num aumento de 0,9% do emprego, o próximo ano será o segundo em que essas transferência extraordinária não acontece.