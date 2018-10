Vieira da Silva diz que aumentos salariais na função pública não comprometem novas contratações

O Ministro do Trabalho e da Segurança Social na entrevista à Antena 1, à jornalista Maria Flor Pedroso, diz que o aumento salarial de 10 euros para toda a Função Pública, noticiado pelo Jornal Económico e pelo Jornal de Negócios não está fechado.

Depois do desmentido do Gabinete do Ministro das Finanças à Antena 1, Vieira da Silva confirma que “as negociações não estão fechadas e que é natural que haja sempre muita informação que circula para influenciar as negociações, quando as negociações envolvem mais do que uma força política”. Só na próxima semana é que haverá uma decisão final. “Não é possível discutir uma reivindicação quando estamos a discutir o Orçamento, as negociações só se completam quando todas a reivindicações estão integradas”.

O Ministro Vieira da Silva disse sobre os aumentos salariais, que “o que se está a discutir em termos orçamentais não é um aumento dos salários, é saber qual é a margem financeira que existe para inscrever verbas que dêem espaço, dêem cobertura, para que haja um aumento salarial. Agora o aumento salarial terá sempre que ser discutido com os sindicatos, sempre foi assim e assim será”.

Os aumentos salariais das Função pública não comprometem novas contratações, “essa decisão já foi tomada” , diz Vieira da Silva que reconhece que há áreas técnicas nos Ministérios que “estão de facto debilitadas”.

“O Estado deixou de ser um contratante de quadros qualificados, para além das áreas especificas da saúde e da educação e pouco mais, o que significa que na generalidade dos ministérios há áreas muito importantes que estão muito debilitadas”, disse o ministro