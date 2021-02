Vieira de Almeida recebe distinção da Euronext pelo 10º ano seguido

A sociedade de advogados Vieira da Almeida (VdA) venceu, pelo 10º ano consecutivo, o prémio “Law Firm Bonds” atribuído nos ‘Euronext Lisbon Awards’, na edição de 2021. A distinção evidencia a VdA como a primeira escolha das entidades que operam no mercado regulamentado para emissões de dívida em Portugal.

Desde a criação do ‘Euronext Lisbon Awards’, em 2011, o prémio tem sido sempre atribuído à VdA, enquanto reconhecimento da firma de advogados mais ativa nos mercados de capitais geridos pela Euronext Lisbon, considerando os montantes e o número de emissões de obrigações aí cotadas.

A VdA destaca-se, também, nestes prémios pela assessoria à operação vencedora do prémio “Sustainable Finance”, que consistiu na emissão de obrigações titularizadas RMBS Green Belém Nº 1, a primeira titularização green em Portugal, com o compromisso de reinvestir as receitas da operação pelo originador (UCI) em financiamentos sustentáveis, bem como a primeira com o carimbo STS (simple, transparent and standardised), enquanto iniciativa que revelou maior impacto positivo em matérias ambientais, sociais e de governance.