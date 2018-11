Vieira Monteiro: “Ao fim de 10 meses terminamos a integração do Popular”

António Vieira Monteiro, CEO, do Banco Santander Totta, acaba de anunciar os resultados do terceiro trimestre, com o banco a obter um lucro até setembro de 385 milhões de euros, mais 16% do que no período do ano anterior.”Terminamos a integração do Banco Popular ao fim de 10 meses, ou seja fizemos a integraçao tecnológica com o Popular e em dois anos integramos dois bancos com um nível de reclamações mínimo”, disse Vieira Monteiro.

A integração fez subir os custos do banco em 18,6%. O rácio de eficiência piorou para 47,5% (+1,8 pontos percentuais.

Recorde-se que a compra do Popular Portugal foi feita com capitais próprios. O rácio de CET1 foi de 12,9%.

“A marca será Santander e a denominação social será Santander Totta”, disse o CEO do banco justificando que é mais barato manter esta situação. A mudança de imagem dos balcões com a marca apenas “Santander”, deverá ficar concluída até ao fim do ano.

O número de trabalhadores passou de 6.782 empregados em dezembro que passou para 6.677 em setembro de 2018.

“Já fizemos 87 fusões de balcões, número que deverá crescer para os 100 até ao fim do ano”, disse.

A alteração nas comissões de manutenção vai impactar 50 mil contas, o que corresponde a 2,5% das contas do banco.

Vieira Monteiro explica ainda que “quem pretende não pagar comissões de manutenção, temos a conta ‘Pacote’ denominada SIM, com custo mais baixo do mercado (dois euros na versão ordenado 3 euros na não ordenado) e para quem privilegia a transacionalidade, temos as Contas do Mundo 123 que proporcionam o acesso a cashbacks em compras, domiciliações, combustível, Via Verde e impostos”.

Quanto aos cartões, o CEO disse que em termos globais para 86% dos cartões o aumento das comissões dos cartões é de 5,4% e “compara bem com o mercado”.

