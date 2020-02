O Grupo Vila Galé continua a crescer. Dois novos hotéis vão surgir no próximo mês no interior de Portugal, em Alter do Chão e em Manteigas. Mais o alargamento do Douro Vineyards, previsto para junho, mês em que também está prevista a abertura da primeira unidade em São Paulo, no Brasil. Um investimento global de 43,5 milhões de euros que irá reforçar a oferta do grupo em 900 camas. Depois de 2020, há mais projetos, desde Viana do Castelo a Tomar, de Beja a Ponta Delgada, sem esquecer mais unidades hoteleiras previstas para o Brasil, do Ceará a Alagoas, passando por Salvador da Bahia. Em entrevista, exclusiva e inédita, Jorge Rebelo de Almeida e Gonçalo Rebelo de Almeida, respetivamente, fundador e presidente do Grupo Vila Galé, e administrador, assumem o interesse em investir noutros mercados internacionais como São Tomé, Cabo Verde ou Espanha. E falam das políticas para o turismo em Portugal, da burocracia ou do processo de sucessão em curso no grupo. A visão de duas gerações de um grupo familiar, o segundo maior no setor hoteleiro a nível nacional .

Quais são as inaugurações de hotéis que o Grupo Vila Galé tem previsto para Portugal durante este ano e os respetivos investimentos?

Jorge Rebelo de Almeida (JRA) – O grupo vai inaugurar um novo hotel em Alter do Chão a 13 de março. Trata-se de um investimento de cerca de 10 milhões de euros, para uma unidade com 180 camas. A 27 de março, será inaugurado o hotel de Manteigas, outro investimento de cerca de 10 milhões de euros, para uma unidade com capacidade para 200 camas. Em junho, será a vez de concretizar a ampliação do Douro Vineyards, um investimento de cerca de oito milhões de euros, para disponibilizar mais 80 camas.

