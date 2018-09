Vila Galé garante concessão da Coudelaria de Alter por 50 anos

Ler mais

O Grupo Vila Galé garantiu a concessão da exploração da Coudelaria de Alter por um prazo de 50 anos.

O contrato foi hoje assinado o contrato de concessão da Coudelaria de Alter ao Grupo Vila Galé, pelo presidente e pela vogal da Companhia das Lezírias, pelo subdiretor-geral de Tesouro e Finanças e pelo presidente do Grupo Vila Galé, numa cerimónia realizada no Ministério da Agricultura, em Lisboa.

O investimento total para a recuperação do edificado está estimado em oito milhões de euros.

Segundo um comunicado do Ministério da Agricultura, “o Grupo Vila Galé compromete-se a construir um hotel temático de 4 estrelas com aproximadamente 76 quartos, distribuídos pela Casa de Campo, pelas antigas cavalariças, pelo edifício administrativo e pelas antigas pocilgas”.

“A Enoteca e o Lagar serão também utilizados em eventos temáticos. O hotel vai dispor ainda de ‘spa’ e restaurante, com uma forte aposta na gastronomia regional. Este é um projeto âncora de dinamização turística e económica do interior”, destaca o referido comunicado.

O Ministério da Agricultura sublinha ainda que “a Coudelaria de Alter, a mais antiga e notável coudelaria portuguesa (fundada em 1748 pelo rei D. João V) é um importante pólo de dinamização e estruturação do turismo equestre nesta região”, acrescentando que tem funcionado ininterruptamente no mesmo local, tendo superado contingências históricas e genéticas, sociais e económicas, sendo considerada por isso a Coudelaria mais antiga do mundo com esta singular longevidade”.

Na cerimónia, o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, sublinhou que “o projeto tem o mérito de congregar os esforços de diferentes áreas de governação e de diversas instituições, colocando este extraordinário equipamento ao serviço do turismo numa região do interior, para cuja dinâmica económica muito contribuirá, seguramente”, frisando que “é pelo turismo que passa o futuro da Coudelaria de Alter do Chão, não esquecendo as outras componentes que dão vida àquele equipamento, nomeadamente a criação e projeção do Cavalo Alter Real”.

Por seu turno, Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, realçou que este “é mais um contributo que queremos dar para desenvolver o interior do país”.

“Acreditamos que este hotel ajudará a criar um pólo de desenvolvimento regional no distrito de Portalegre. Por outro lado, a nossa intenção é ter um projeto hoteleiro intimamente ligado ao turismo equestre”, assegurou o presidente do Grupo Vila Galé.

No encerramento da cerimónia, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, sublinha que a concessão da Coudelaria de Alter “vai representar uma enorme oportunidade para o desenvolvimento deste espaço magnífico”.

“O investimento que aqui será feito, e que será inaugurado em 2020, vai afirmar ainda mais Alter do Chão como um dos principais centros de turismo equestre em Portugal, promovendo a preservação do cavalo lusitano e o desenvolvimento económico do Alto Alentejo”, prometeu Manuel Caldeira Cabral.