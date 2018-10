Vinho Madeira regista quebras acima dos 14% nos mercados da Alemanha e da Grã-Bretanha

Os mercados da Alemanha e da Grã-Bretanha estão a sofrer quebras de 22% e de 14,9%, em quantidade, e de 28,3% e de 35%, em valor, no acumulado do ano, no que diz respeito à comercialização de Vinho Madeira, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DREM).

Apesar destas quebras na Alemanha e na Grã-Bretanha é de salientar que mercados como a Dinamarca e a França estão em clara expansão no Vinho Madeira. No acumulado do ano estes países crescem 31,7% e 26,8%, em quantidade, e 32,6% e 31,4%, em valor.

De referir que a França é responsável por receitas de 2,6 milhões de euros, quando o mercado comunitário de Vinho Madeira, vale 5,9 milhões de euros.

Em termos comunitários segue-se a Grã-Bretanha com 843 mil euros e a Alemanha com 684 mil euros.

Se tivermos em conta a quantidade comercializada de Vinho Madeira no mercado comunitário a França está à frente com 817.131 litros, seguindo-se a Alemanha com 166.603 litros, e a Grã-Bretanha com 117.053 litros.

A Bélgica tem sido também um mercado de relevo para o Vinho Madeira. Apesar da quantidade comercializada para este ter descido 3%, o valor subiu 15,9%, no acumulado do ano.