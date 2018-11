Vinhos do Alentejo: preço de exportação subiu 9% no primeiro semestre

Os vinhos do Alentejo registaram uma valorização de 9% no preço de exportação nos primeiros seis meses de 2018 face ao período homólogo do ano passado, de acordo com dados do INE – Instituto Nacional de Estatística avaliados pela CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana.

De acordo com um comunicado da CVRA, “a subida dos preços verificou-se em todas as áreas geográficas para onde os vinhos da região são vendidos, com variações de 4% na Europa, 7% na América do Norte, 19% na América do Sul, 2% em África, 22% na Ásia & Médio Oriente e 10% na Oceânia”.

O mesmo documento acrescenta que o vinho DOC (Denominação de origem Controlada) Alentejo foi exportado por um valor 16% mais elevado (a 4,50 euros por litro), enquanto o Regional Alentejano aumentou 6% (para 2,99 euros por litro).

Francisco Mateus, presidente da CVRA, destaca a trajectória de crescimento dos preços, afirmando que “a subida verificada nas diversas áreas geográficas é um sinal do reconhecimento da qualidade percebida pelos importadores e consumidores, que estão disponíveis para pagar um preço mais elevado pelos vinhos da região”.

“Até junho, o DOC Alentejo foi vendido a um preço médio de 4,50 euros/litro, o que compara com a média nacional de 2,97 euros, e o Regional Alentejano a 2,99 euros/litro, quando a média nacional foi de 2,53 euros”, destaca aquele responsável.

O comunicado da CVRA, alerta que, “como consequência da valorização que tem sido observada pelo aumento do preço médio do vinho por litro, assiste-se, neste momento, a uma diminuição da exportação na ordem dos 17% (em número de garrafas), o que equivale a uma queda de 10% no valor da exportação, com um especial foco na Europa e em África”.

Face à diminuição da quantidade de vinho exportado, o presidente da CVRA afirma que “esta é uma situação que sabíamos que poderia acontecer”.

“Por um lado, o Vinho do Alentejo ao valorizar no preço por garrafa traduz um ganho de notoriedade e ganha mais espaço no mercado mais ligado à qualidade e à confiança do produto, que é caminho que queremos continuar a seguir. Por outro lado, sabemos que a região teve três anos sucessivos de quebras na produção, que se traduziu, consequentemente, numa menor quantidade de vinho exportada”, defende Francisco Mateus.

Para 2019, continua o presidente da CVRA “este continua a ser o caminho que queremos seguir, com o objetivo de conseguir uma maior penetração no mercado angolano e impacto na Europa”.

“Até ao final deste ano, o nosso foco é um aumento no valor das exportações para superarmos 60 milhões de euros”, assume Francisco Mateus.