Vinhos do Dão ‘invadem’ Lisboa, também em versão digital

Os vinhos do Dão estão, hoje, dia 23 de novembro, e amanhã, em força no Estúdio Time Out Market, em Lisboa, no âmbito do regresso do evento ‘Dão Capital’.

Com entrada gratuita, o ‘Dão Capital’ deste ano reúne 34 pequenos e grandes produtores do Dão que viajam até Lisboa para darem a conhecer à capital os seus vinhos, passando por tintos, brancos, rosés e espumantes das sete sub-regiões do Dão – Alva, Besteiros, Castendo, Serra da Estrela, Silgueiros, Terras de Azurara e Terras de Senhorim.

Segundo um comunicado da organização, “os apreciadores de vinho vão poder descobrir e deixar-se encantar por uma região onde carácter e elegância são palavras de ordem”.

Além dos vinhos, o visitante do ‘Dão Capital vai poder contar, claro está, com outras iguarias, como o queijo Serra da Estrela e enchidos da região, “para uma experiência gastronómica de excelência”.

“E, pela primeira vez, o ‘Dão Capital’ rende-se ao copo de vinho inteligente – o ‘gadget’ que regista as preferências do consumidor”, destaca o comunicado da organização, acrescentando que “o copo de vinho simplifica a vida de todos, uma vez que deixam de ser precisos blocos de notas e máquinas fotográficas para anotar todas as informações sobre os vinhos favoritos”.

“No início do evento é realizada a identificação de cada visitante através da associação ao ‘chip’ incorporado no copo de vinho. Depois, o enófilo só tem que passar o seu copo nos dispositivos dos 34 produtores e ficam automaticamente registadas as suas preferências. No final do evento, é enviado a todos os participantes um sumário dos vinhos selecionados, respetivas características e pontos de venda. O copo de vinho vai estar disponível por três euros”.

No ‘Dão Capital’, os visitantes vão poder participar, de forma gratuita, nas provas comentadas agendadas para os dois dias.

Depois de Luís Lopes ter sido ser o anfitrião das provas “A Frescura do Encruzado” e “Arte do Lote”, amanhã haverá as provas “O Perfume da Malvasia Fina” (16h00) e “Dão de Platina” (19h00), com os três vinhos premiados no concurso Dão de 2018.

Por outro lado, depois de João Paulo Martins ter liderado hoje as provas “O Renascido Jaen” (17h00) e “Dão com idade” (19h00), no dia de sábado, além das provas com Luís Lopes, sobe a palco também Valéria Zeferino, para as provas “A sublime Touriga Nacional” (17h00) e “Estórias que a vinha antiga conta” (19h00).

A participação nas provas comentadas está sujeita a inscrição, no próprio dia do evento.