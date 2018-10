Vinhos portugueses à conquista do mercado suíço

A ViniPortugal está a promover os vinhos portugueses no mercado suíço. Entre hoje, dia 22 de outubro, e amanhã, vão-se realizar duas provas ‘Wines of Portugal’, em Zurique em Genebra.

“Mais de 100 produtores nacionais vão dar a conhecer os seus vinhos a profissionais do sector, jornalistas e consumidores. Identificar novas oportunidades de negócio e estreitar relações com os profissionais do mercado helvético são os objectivos centrais destas acções”, destaca um comunicado da ViniPortugal.

Hoje, no X-Tra Hotel, em Zurique, em parceria com a revista ‘Vinum’, o evento vai contar com a presença de cerca de 57 produtores portugueses, sendo esperada a visita de 300 visitantes, entre profissionais do sector, jornalistas e consumidores finais.

Antes da prova, foram organizados seminários exclusivos para profissionais e para consumidores, com uma hora de duração, ministrados por Ursula Geiger, editora da revista Vinum.

Amanhã, é a vez de Genebra receber a Prova “Wines of Portugal”, que terá lugar no Richemond Hotel.

Esta prova contará com a presença de cerca de 46 produtores portugueses, que darão a conhecer os seus vinhos a uma audiência estimada de 200 pessoas.

A prova em Genebra inclui no seu programa uma Academia Vinhos de Portugal e um seminário, ambos conduzidos por David Scharzwalder, jornalista e especialista em vinhos de Portugal.

“Identificada como um dos 14 mercados prioritários na estratégia promocional da ViniPortugal para 2018, que tem a marca ‘Wines of Portugal’ como chancela, a Suíça apresenta uma crescente importância para os vinhos portugueses”, destaca um comunicado da ViniPortugal.

De acordo com os dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), o mercado suíço representou em 2017, 29,2 milhões de euros, o que representou um crescimento de 1,3%, face ao ano anterior.

A ViniPortugal é a associação interprofissional para a promoção internacional dos Vinhos de Portugal.