Violência no desporto discutida no próximo evento do ICPT

A iniciativa que tem o Jornal Económico como media partner terá como tema de fundo a “Violência no desporto: prevenção e combate”, um tema de fundo que preocupa a sociedade. O atual secretário de Estado da Juventude e Desporto nasceu em Moçambique, é gestor de empresas, bacharel pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e licenciado em gestão pelo Instituto Superior de Administração e Gestão. Colaborou no Programa de Formação Líderes Inovadores da Microsoft e participou no Programa Gerir, Formação e Consultoria em Gestão para Empresas, do IAPMEI.

A carreira de gestor e empresário foi dividida com a política. Foi eleito deputado à AR pelo círculo eleitoral de Viseu, e é membro efeito da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Foi vereador eleito à edilidade de Viseu em 2013, e foi membro da Assembleia Municipal de Viseu.