Virtual, Aumentada e Artificial

São três buzzwords do momento e provavelmente muita da evolução tecnológica com impacto no nosso quotidiano passará por elas. Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Inteligência Artificial.

A Realidade Virtual resulta da interação entre o utilizador e dispositivos para permitir a imersão num mundo novo, total ou parcialmente construído e, por isso, artificial. Simulam-se contextos captáveis pelos sentidos para gerar emoções e experiências. Podem facilitar aprendizagens. Há preocupações com o impacto duradouro das interações devido à neuroplasticidade.

Na Realidade Aumentada, a base é o mundo real, com a introdução de elementos artificiais em 3D. Esses elementos acrescem ao que já existe. Os exemplos mais conhecidos são os Google Glasses, o Pokemon Go ou os filtros das aplicações de fotografia nas redes sociais.

A Inteligência Artificial consiste na computorização de atividades normalmente desempenhadas por humanos, nomeadamente previsões, reconhecimento de padrões ou processos de tomada de decisão. Os algoritmos interpretam o mundo real e poderão, a prazo, ser capazes de refletir emoções, compaixão e criatividade.