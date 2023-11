Em comunicado, a empresa líder global em pagamentos diz que quer apoiar a próxima geração de empresas cujo foco seja “influenciar o futuro do comércio e dos pagamentos, participando no desenvolvimento de tecnologias e aplicações de IA generativa, para impulsionar a inovação, criar valor e capacitar comerciantes a nível global”.

6 Novembro 2023, 14h18

A Visa reforçou o seu compromisso com projetos de Inteligência Artificial Generativa, ao anunciar um investimento de 100 milhões de dólares (93 milhões de euros) nesta área.

Esta iniciativa será liderada pela Visa Ventures, o braço de investimento empresarial global da Visa.

“A Visa Ventures tem vindo a investir e a estabelecer parcerias com empresas que impulsionam a inovação nos pagamentos e no comércio desde 2007”, refere a empresa em comunicado.

“Com o potencial da IA generativa para ser uma das tecnologias mais transformadoras do nosso tempo, estamos entusiasmados por expandir o nosso foco e investir em algumas das startups mais inovadoras e disruptivas apoiadas por capital de risco, desenvolvendo a IA generativa, o comércio e o setor dos pagamentos”, disse David Rolf, Diretor da Visa Ventures, Visa Inc.

Em comunicado a empresa líder global em pagamentos, diz que quer apoiar a próxima geração de empresas cujo foco seja “influenciar o futuro do comércio e dos pagamentos, participando no desenvolvimento de tecnologias e aplicações de IA generativa, para impulsionar a inovação, criar valor e capacitar comerciantes a nível global”.

“A Visa, pioneira no uso de IA em pagamentos desde 1993, e líder global em pagamentos, considera esta iniciativa uma continuação da liderança da empresa no uso de Inteligência Artificial (IA) para impulsionar a inovação em pagamentos, criar valor para parceiros e clientes, e permitir e capacitar o comércio global”, lê-se no comunicado.

A IA generativa é um subconjunto emergente da IA que tem como base os Modelos de Linguagem de Grande Dimensão (LLM) para desenvolver uma inteligência artificial geral, capaz de gerar texto, imagens ou outros conteúdos a partir de grandes conjuntos de dados existentes, quando são dadas instruções.

“Embora grande parte da IA generativa se tenha centrado, até à data, em tarefas e na criação de conteúdos, esta tecnologia irá em breve, não só transformar a forma como vivemos e trabalhamos, mas também alterar significativamente o comércio, de formas que ainda precisamos de compreender”, afirmou na nota Jack Forestell, Diretor de Produtos e Estratégia da Visa Inc.