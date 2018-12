Um aprofundamento da relação político-diplomática e económica entre Portugal e a China não acarreta riscos para a política externa portuguesa, mas os países devem moderar as expetativas sobre os resultados que possam advir dos acordos internacionais. O argumento é defendido por George Friedman, fundador e chairman da Geopolitical Futures, a propósito da visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal nos próximos dias 4 e 5 de dezembro.

Em entrevista ao Jornal Económico, o analista de geopolítica, que fundou e liderou o conceituado think tank de geopolítica Stratfor durante 20 anos e comanda agora a Geopolitcal Futures, disse que “Portugal deveria estar a falar com todas as nações, e ser honrado com uma visita de Xi Jinping tem valor para a imagem de Portugal”.

