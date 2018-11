Visitar o Castelo de São Jorge e o Padrão dos Descobrimentos pode ficar mais caro a partir de janeiro

As entradas no Castelo de São Jorge e no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, vão ficar mais caras, segundo a versão preliminar dos “instrumentos de gestão provisional” da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural – EGEAC, responsável pela gestão destes equipamentos.

Considerando, após comparação com outros países, que os valores dos ingressos praticados são inferiores à média, em 2019, a EGEAC pretende ajustar os preços dos bilhetes de entrada no Castelo de São Jorge (de 8,5 euros para 10 euros) e no Padrão dos Descobrimentos (de 5 euros para 6 euros), sendo que esta aumento entrará em vigor a partir de janeiro de 2019.

Os referidos instrumentos, que foram apreciados pela Câmara de Lisboa, serão ainda discutidos em Assembleia Municipal.

A EGEAC ressalva, no referido documento, que “as tabelas de descontos introduzidas em 2018 preveem diversos mecanismos que acautelam a possibilidade de plena fruição desses monumentos por parte dos residentes em Lisboa, os jovens e os seniores”.

Os residentes em Portugal podem visitar monumentos e museus gratuitamente aos domingos e feriados, até às 14:00, e os residentes em Lisboa menores de 18 anos e maiores de 65 anos estão isentos, assim como desempregados.

Existem ainda descontos para quem não vive a capital que abrangem crianças até aos 12 anos (isentas em todos os monumentos e museus da EGEAC), jovens até aos 18 anos e maiores de 65 anos (50% de desconto), assim como as pessoas com necessidades especiais, com acesso a 15% de desconto.