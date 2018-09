Após a reoarganização societária, com a aquisição da Cerutil e da Bordalo Pinheiro, a Vista Alegre Atlantis parte de uma posição em que compara bem com os outros grandes concorrentes internacionais do setor, dos EUA à Alemanha, da França ao Reino Unido, passando pela Finlândia. A empresa nacional ficou no meio da tabela na faturação em 2017, passa para o pódio no EBITDA e para a liderança na margem EBITDA.