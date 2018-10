Vista Alegre vende 67% da faturação nos mercados externos

Os mercados externos foram os grandes impulsionadores da atividade da Vista Alegre nos primeiros nove meses deste ano, tendo sido responsáveis por 67% do volume de negócios da empresa, o equivalente a 42,6 milhões de euros.

“Este aumento é justificado pelo crescimento do negócio em novos mercados, nomeadamente na Europa e na Ásia. Na Europa, destacam-se a França e Espanha com maiores crescimentos”, revela um comunicado da empresa do Grupo Visabeira.

Para o futuro, “os mercados prioritários onde a Vista Alegre centrará os seus esforços para continuar a crescer de forma sustentada serão França, Itália, México, Índia e Canadá”.

“No mercado francês, onde a empresa já está presente com uma filial, espera-se que venha a alargar a atual rede de distribuição, por forma a aproximar cada vez mais a marca dos consumidores. As operações no México e Índia estão a iniciar-se e fruto da aposta comercial nos mercados da América do Norte, nomeadamente no Canadá, as vendas nesta geografia crescerão nos próximos trimestres”, adianta o mesmo comunicado.

A vista alegre encerrou os primeiros nove meses deste ano com um volume de negócios de 63,9 milhões de euros (21,3 milhões de euros no mercado nacional) e um EBITDA de 11,4 milhões de euros, 22% acima do período homólogo do ano passado.

O resultado operacional da empresa aumentou 50%, atingindo os 6,7 milhões de euros.

Por seu turno, o resultado líquido da Vista Alegre fixou-se nos 3,7 milhões de euros, 96% acima do valor registado no período homólogo do ano passado.

Nos primeiros nove meses deste ano, os investimentos realizados pela Vista Alegre ascenderam a 17,5 milhões de euros, aplicados essencialmente no segmento do grés mesa (ampliação da capacidade produtiva da Ria Stone) e cristal/vidro manual (projeto CristalLux).

“Com a aposta nos mercados externos e o reforço das equipas comerciais pelo mundo, o último trimestre de 2018 apresentará um crescimento mais vincado nas vendas, permitindo melhorar a rentabilidade do grupo”, conclui o comunicado da Vista Alegre.