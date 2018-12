Vítimas da fraude de Bernard Madoff estão perto de reaver o total de 19 mil milhões de dólares perdidos

Cerca de uma década após a prisão de Bernard Madoff, responsável pelo maior “esquema de Ponzi” do mundo, os investidores defraudados estão a conseguir recuperar o dinheiro perdido através de ações judiciais nos EUA.

A Bloomberg destaca a atuação de Irving Picard, advogado nova-iorquino, no âmbito da liquidação da empresa de Madoff num tribunal de falências. “Até ao momento recuperou 13,3 mil milhões de dólares, cerca de 70% das reclamações aprovadas, ao processar aqueles que lucraram com o esquema, com conhecimento de causa ou não”, informa.

“E Picard tem mais milhões em vista”, acrescenta a Bloomberg. O objetivo de recuperar o total de 19 mil milhões de dólares reclamados pelos investidores defraudados está próximo de ser alcançado.