Vítor Constâncio e João Duque na conferência da Unicâmbio

Amanhã 5ª feira, a propósito dos 26 anos da Unicâmbio, haverá uma conferência no ISEG, subordinada ao tema “Guerras Cambiais no século XXI”. Trata-se da 2ª Conferência de Outono da empresa líder de câmbios liderada por Carlos Lilaia.

João Duque, que antevê, uma crise cambial, num prazo de 12 meses, fruto da guerra comercial que está instalada entre os Estados Unidos e a China, será o moderador da conferência.

A Conferência de Outono da Unicâmbio terá como oradores Vítor Constâncio, ex-vice-presidente do BCE, Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Valério, coordenador do Gabinete de História Económica e Social do ISEG e Manuel Puerta da Costa, presidente da APAF (Associação Portuguesa de Analistas Financeiros).

A Unicâmbio anunciou hoje num almoço novos passos na internacionalização da empresa com enfoque na abertura em breve de um balcão no Aeroporto de Casablanca e a nova loja do Aeroporto de Lisboa.