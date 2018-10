Vitória de Setúbal acusado de burlar investidores em 700 mil euros

Três investidores privados vão apresentar queixa à Justiça contra o clube de futebol Vitória Futebol Clube, vulgo Vitória de Setúbal, pelo facto de considerarem terem sido burlados em 700 mil euros pelo clube sadino, noticiou o “Correio da Manhã” (CM) esta quarta-feira. O valor em causa terá sido crucial para que o clube conseguisse inscrever jogadores na presente edição da Primeira Liga de futebol nacional.

Dois investidores terão entrado, no ínico da época 2018/2019, com 300 mil euros cada, em numerário, e um terceiro empresário terá empregue 100 mil euros ao serviço do clube. Em troca do investimento de 700 mil euros no clube, a direção do Vitória de Setúbal terá prometido saldar a dívida assim que fosse vendido o defesa central Frederico Venâncio.

O jogador acabou por ser vendido ao “outro” Vitória do principal escalão do futebol nacional – o Vitória Sport Club, o de Guimarães -, mas até hoje o clube sadino não devolveu a verba recebida pelos três investidores. Do lado da direção da equipa de Setúbal terá sido dito que o Vitória de Guimarães ainda não entregou a verba pela qual adquiriu o passe de Frederico Venâncio.

Segundo o CM, as “contas estão liquidadas” do lado dos vimaranenses, no que respeita à transferência do defesa. Segundo os alegados visados, que pediram para não serem identificados, nem o dinheiro do empréstimo em numerário nem o valor da transferência de Venâncio deram ainda entrada nas contas do Vitória Setúbal.