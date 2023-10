A venda de uma participação que não será inferior a 50% do capital da operadora de telecomunicações liderada pelo português Mário Vaz, deverá ser anunciada pelas duas entidades nos próximos dias.

29 Outubro 2023, 17h03

A Vodafone deverá estar próximo de chegar a acordo para venda de participação na sua filial espanhola, liderada pelo português Mário Vaz, ao grupo financeiro Zegona, numa operação em que a operadora de comunicações seria valorizada em cinco mil milhões de euros, avança a Bloomberg este domingo.

A venda de uma participação que não será inferior a 50% do capital, deverá ser anunciada pelas duas entidades nos próximos dias, confirma também a imprensa económica espanhola.

A Zegona confirmou no final de setembro que estava em negociações para a possível compra da Vodafone Espanha e de acordo com os desenvolvimentos das últimas semanas, o grupo financeiro teria ganho essa corrida a outros interessados como a RRJ Capital, Warburg Pincus, Apax e Apollo Global Management.

Foi noticiado em Espanha que a Zegona estaria em contactos avançados com bancos de investimento no sentido de obter os recursos necessários para adquirir a filial espanhola da Vodafone.

No mercado de banda larga, a Vodafone Espanha, liderada pelo português Mário Vaz, soma 13,5 milhões de clientes. O gigante das telecomunicações dispõe de uma rede de 5G que, na primavera deste ano, alcançava 65% da população espanhola. As receitas trimestrais da Vodafone Espanha rondam os mil milhões de euros com uma tendência de crescimento desde o início deste ano.

Em 2019, a operadora de telecomunicações espanhola MásMóvil terá apresentado uma proposta de compra da Vodafone Espanha por 6 mil milhões de euros. Segundo o mesmo jornal, a operação, que duplicaria o valor de mercado da MásMóvil, seria financiada pelo banco Goldman Sachs e o plano estratégico para calcular as sinergias da possível integração foi elaborado pela consultora McKinsey.