Volkswagen abandona produção do célebre ‘Carocha’ no próximo ano

A Volkswagen anunciou que encerrará oficialmente a produção do carro ‘Carocha’ (ou Beetle, como é conhecido nos Estados Unidos) em 2019. Para marcar a despedida, a série Beetle Final Edition será oferecida nos EUA em quatro configurações diferentes.

“A perda do ‘Carocha’, depois de três gerações e mais de sete décadas, deverá provocar todo um conjunto de emoções aos muitos fãs devotos do ‘Carocha'”, disse o presidente executivo da Volkswagen da América do Norte, Hinrich Woebcken.