Volkswagen vai investir 44 mil milhões em nova mobilidade e condução autónoma

A construtora alemã Volkswagen vai investir 44 mil milhões de euros nos próximos cinco anos, até 2023, em condução elétrica e autónoma, serviços de mobilidade e digitalização de veículos e fábricas, noticia a agência ”Reuters”.

A empresa indicou que esse montante representa cerca de um terço do investimento total que a empresa fará para o período entre 2019 e 2023.

O CEO da Volkswagen, Herbert Diess, revelou à Reuters Alemanha que a intenção da estratégia do grupo é acelerar o caminho para a inovação e sublinhou que estão a concentrar investimentos em campos futuros, como a mobilidade.

A empresa também disse que está a trabalhar para localizar o seu rácio de investimento de capital e pesquisa e desenvolvimento na figura “competitiva” de 6% em 2020, com uma meta de cash flow de 10 milhões de euros para 2020, com um impacto da crise do diesel ainda entre 2019 e 2020.

Diess afirmou que espera ter um acordo básico sobre a cooperação com a Ford, até o final do ano, com o foco inicial em veículos comerciais. Acrescentou que uma fusão com a Ford não estava na agenda e também que não havia planos de assumir uma participação na empresa americana.