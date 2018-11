Volume de negócios na indústria abranda em setembro apesar do crescimento de 2,1%

O Índice de Volume de Negócios na Indústria apresentou um crescimento homólogo nominal de 2,1% em setembro (2,9% no mês anterior), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira, dia 9 de novembro.

Os agrupamentos de Bens de Investimento e de Energia tiveram aumentos de, respetivamente, 10,1% e 5,3% e contribuíram em conjunto com 2,8 pontos percentuais (p.p.) para a variação homóloga do índice agregado. Os índices de Bens Intermédios e de Bens de Consumo diminuíram 1,0% e 1,5%, respetivamente (aumentos de 2,2% e 1,3% no mês anterior), tendo contribuído conjuntamente com menos 0,7 p.p. para a variação total.

Na análise aos Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria, referente a setembro de 2018, evidencia-se, particularmente nos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo o registo de aumentos de 2,7% e 1,1%, respetivamente (4,2% e 0,7% em agosto, pela mesma ordem).

No que respeita a vendas, no terceiro trimestre, as vendas aumentaram 5,1% (7,7% no 2.º trimestre). As vendas na indústria para o mercado nacional registaram um crescimento homólogo de 2,7% (4,2% em agosto), enquanto o índice de vendas na indústria para o mercado externo cresceu 1,1% (0,7% em agosto), segundo o INE.

Já o índice de emprego manteve em setembro o aumento de 2,2%, enquanto o de remunerações cresceu 3,4% (5,1% em agosto), enquanto o índice de horas trabalhadas teve uma variação homóloga de -1,8% (0,4% no mês anterior).