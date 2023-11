O sector viu o mercado nacional recuar 7,9%, ao passo que o mercado externo perdeu 13,8% naquele mês.

9 Novembro 2023, 11h56

O volume de negócios na indústria caiu 10,3%, em termos homólogos e nominais, no mês de setembro (decréscimo de 5,6% no mês anterior). Deixando de lado o agrupamento de energia, as vendas nos restantes agrupamentos do sector industrial recuaram 9,6% (menos 4,8% em agosto).

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no que diz respeito ao índice referente ao mercado nacional ocorreu uma derrapagem de 7,9% (no mês anterior resvalou 3,9%), que gerou um recuo de 4,7 pontos percentuais (p.p.) na variação do índice total. No caso do mercado externo, a contração foi mais forte, na ordem de 13,8% (8,5% do mês precedente) e resultou numa redução de 5,6 p.p. no indicador em estudo.

No terceiro trimestre, aquele índice tombou 8,0% face aos dados observados um ano antes (-4,8% no trimestre anterior), o que significa que as perdas aceleraram em setembro, último mês daquele período.

Em simultâneo emprego cresceu 0,3% e as remunerações aumentaram 5,9% no mês em análise (subidas de 0,5% e 6,8% em agosto). Por outro lado, o número de horas trabalhadas tombou 0,5% (queda de 1,5% no mês precedente).