Volvo S90 T8. Um premium para empresários e não só

Quando falamos de um umT8 Pluyg-in Hybrid a primeira ideia que nos vem à cabeça é as facilidades fiscais para empresários e gestores. E isso é verdade com o S90 a começar nos 47 mil euros mais IVA.

Mas a máquina que experimentamos está muito para além da versão base. Falamos do S90 T8 PHEV AWR na versão R-Design. O que temos é potência e requinte, na potência temos de somar a motor térmico a gasolina de 320 cv os 87 cv que lhe são garantidos pelo motor elétrico e temos um total superior a 400 cv e que é o mesmo que dizer que dos 0 aos 100 km o S90 consegue fazer 5,1 segundos e sobre as recuperações nem é preciso falar. A velocidade máxima está limitada aos 250 km/h, de acordo com a ficha técnica pois não fizemos o teste em pista.

Os consumos são para todos os gostos e bolsas. Senão vejamos, o motor elétrico puro pode fazer um pouco mais de 30 km, dependendo do “peso” do acelera, o que significa que se o trajeto foi curto é possível pagar o custo da energia elétrica com um valor bastante mais agradável do que a gasolina. Mas, quando passa a motor térmico dispara o consumo e a informação de fábrica é que é de 2 l/100 km, algo que só poderá acontecer se se misturar o arranque a motor elétrico com um térmico a gasolina e sempre com o acelerador muito controlado. Nós não conseguimos esta proeza! Do nosso lado houve preocupações de poupança e por isso o consumo apenas em modo gasolina ficou pelo 8,1 l/100 km.

O melhor teste que se pode fazer a um carro como este é colocá-lo numa estrada de percursos difíceis e verificar até onde vai a fiabilidade deste Volvo. Estamos perante um carro grande com uma distância entre eixos de 2941 mm, algo muito relevante na estabilidade. E, por isso e sem reservas, este volvo merece a nota máxima a nível de conforto, de prazer de condução e de segurança única. O luxo é algo comum, tanto nos bancos, como nos acabamentos do tabliês e consolas, a nível de infoentretenimento é aquilo que se esperava, ou seja, viajamos quase “dentro de casa”, com acesso permanente a informação e dados. O grande ecrã central é comum nos Volvos e está perfeitamente testado para não falhar. É claramente intuitivo. E depois vêm os pequenos requintes, nomeadamente no acabamento da costura das peles ou na manete da caixa automática a plagiar uma grande joia. O conforto é aguçado pela manobrabilidade, pela dupla caixa automática de engrenagem muito suave (a contrastar com as caixas automáticas de modelos de nível inferior) e uma potência de motor que permite arranques espetaculares, tipo racing, mas sobretudo, um motor que permite uma ultrapassagem rápida em total segurança. A viagem de noite é fácil com os novos faróis Led Mid, o cruise control adaptativo e o pilot assist que fazem aquilo que se imagina ser o futuro do automóvel em condução semi-automática. E não podemos esquecer o silêncio do arranque em elétrico mesmo sem carga de bateria, a contribuir para a economia mas muito para o ambiente e a saúde. É difícil escolher mais atributos para um dos melhores carros que está no mercado.