Voos de e para China vão aumentar até ao fim da primavera

As ligações domésticas da segunda maior economia do mundo vão subir 34% em relação a 2019, antes da Covid-19. Já as viagens aéreas internacionais de 22 países, inclusive Reino Unido e da Itália, aproximam-se ou ultrapassarão os níveis pré-pandemia no inverno/primavera.

28 Outubro 2023, 11h34