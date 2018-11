Wall Street abre em alta com investidores atentos às intercalares nos EUA

A bolsa de Wall Street abriu esta terça-feira, dia 6 de outubro, em alta. Os três principais índices da praça norte-americana estão a negociar em terreno positivo, no dia em que os norte-americanos vão a votos para eleger representantes para as duas casas do Congresso dos Estados Unidos, que serão um teste aos primeiros dois anos de mandato do presidente, Donald Trump.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, abriu a somar 0,16%, para 25.502,42 pontos, o financeiro S&P 500 valoriza 1,15%, para 2,742,42 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,34%, para 7.352,97 pontos.

“As políticas do presidente Donald Trump são colocadas em causa. Por um lado, tivemos o corte de impostos, que foi visto como positivo e impulsionou os mercados accionistas, há dois anos atrás, quando foi eleito, mas que coloca também o défice público numa situação perigosa. Por outro lado, temos uma política comercial agressiva e hostil que coloca em causa o comércio internacional e o próprio crescimento, seja interno, seja externo”, explica Carla Santos, corretora sénior da XTB.

No mercado cambial, a divisa norte-americana deprecia-se 0,16% contra o euro para 1,142 dólares e 0,26% contra a libra, para 1,307 dólares.

A votos vão 470 lugares das duas casas do Congresso: a Câmara dos Representantes e o Senado. Os republicanos que apoiam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, controlam, neste momento, as duas câmaras do Congresso. Mas as sondagens indicam que a ala republicana pode vir a perder a maioria na Câmara dos Representantes, o que vai dificultar a vida à Administração Trump.

No setor petrolífero, a sessão é de correções após a reação em alta às novas sanções dos EUA ao Irão. O Brent perde 0,29%, para 72,96 dólares por barril, e o crude WTI recua 0,13%, para os 63,02 dólares.