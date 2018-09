Wall Street abre em alta em dia da reunião da Fed

Ler mais

Os três principais índices de Wall Street, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq abriram a sessão em alta, num dia em que a agenda será dominada pela reunião do banco central. O Dow Jones ganha 0,16% para 26.535,6 pontos; o Nasdaq valoriza 0,07% para 8.012,9 pontos e o S&P 500 sobe 0,1% para 2.918,45 pontos.

Hoje, a Fed deve confirmar a 3ªsubida dos juros este ano. Segundo Carla Santos da XTB, é esperado, pela maioria dos analistas, “que haja um incremento das taxas de juro em 0,25%, para o intervalo dos 2,00/2,25%. Isto porque os dados económicos e laborais dos EUA continuam bastante positivos e tenta-se evitar um sobreaquecimento da economia norte-americana. A incerteza maior coloca-se em relação à posição dos membros da Fed, quanto à possibilidade de um novo aumento das taxas para Dezembro, perfazendo um aumento das taxas de juro, de quatro vezes neste ano de 2018 e colocando assim em questão se a economia aguentará o crescimento ou se quebrará este ciclo positivo. Este será o evento mais esperado da semana”.

Hoje serão também conhecidos os números das vendas de casas novas nos Estados Unidos em agosto, quando é esperada uma subida de 0,5%.

Um research do BCE de hoje indica que a aplicação de taxas alfandegárias pode beneficiar a economia chinesa. “A instituição assume a aplicação de 10% de tarifas por parte dos EUA e consequente retaliação dos parceiros comerciais. A China será capaz de compensar a perda ao vender os seus produtos para outros mercados. Este cenário deverá afetar negativamente a economia norte-americana em 2 pp no crescimento no 1º ano depois da entrada em vigor das tarifas”, diz o analista do Millennium BCP.

O petróleo está a corrigir, com o crude WTI a cair 0,76% para 71,73 dólares.

Trump disse que é contra a política da OPEP, em aumentar os preços, limitando a oferta do ouro negro, pois diz colocar em causa o crescimento das empresas.