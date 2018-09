Wall Street abre em baixa. Itália penaliza a banca global

Ler mais

Os principais índices norte-americanos abriram a última sessão da semana a negociar no ‘vermelho’. O setor da banca está em particular destaque, estando a ser pressionado pelo debate sobre o Orçamento do Estado de Itália.

O tecnológico Nasdaq abriu a cair 0,14% para 8.033,89 pontos, o financeiro S&P 500 desce 0,10% para 2.911,78 pontos e o industrial Dow Jones 0,17% para 26.395,48 pontos.

Entre os principais bancos norte-americanos, o Citigroup cai 1,74% para 71,69 dólares por ação, enquanto o Bank of America recua 0,87% para 29,69 dólares e o JP Morgan perde 0,85% para 113,58 dólares.

No mercado cambial, o dólar mantém a tendência de subida dos últimos dias, após a terceira subida de juros deste ano realizada pela Reserva Federal dos EUA, na quarta-feira. A divisa norte-americana aprecia-se 0,52% contra euro para 1,1581 dólares, 0,49% face à libra para 1,3013 dólares e 0,08% em relação à par japonesa para 113,47 ienes.

A yield das Treasuries a 10 anos recuam 1,48 pontos base para 3,03%.

No mercado petrolífero, os preços sobem nos mercados internacionais. O crude WTI negociado em Nova Iorque valoriza 0,11% para 72,20 dólares por barril, enquanto o brent negociado em Londres 0,59% para 81,86 dólares por barril.