Wall Street abre em queda com os fracos resultados industriais

Os principais índices norte-americanos abriram a sessão desta terça-feira em baixa. Há sobretudo três fatores a influenciar o pessimismo: os resultados de importantes empresas industriais, o isolamento da Arábia Saudita e as preocupações com a guerra comercial.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones recua 1,46%, para os 24.947,9 pontos, e acompanhando estes números em baixa, o alargado S&P 500 perde 1,57%, para os 2.711,64 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq quebra 2,04%, para os 7.316,32 pontos. Já o Russell 2000 desvaloriza 1,49%, para os 1.516,67 pontos.

A Caterpillar tomba quase 10% na bolsa de Nova Iorque apesar de ter apresentado resultados do terceiro trimestre acima do esperado, com uma subida de 18,4% nas receitas, para 13,5 mil milhões de dólares. A empresa recua 9,23%, para 116,83 dólares, por causa da guerra comercial: com um alerta para o aumento dos custos de produção devido aos preços do aço e às tarifas.

A 3M, fabricante do Post-it, resvala 7,17%, para 186,92 dólares, após ter revisto em baixa as suas estimativas de lucros para este ano, com receitas líquidas de 8,15 mil milhões de dólares, abaixo dos 8,4 mil milhões de dólares inicialmente referidos.

“A Centene também falhou nas previsões de resultados anuais e recua mais de 5%. A atenuar o sentimento estão as boas reações às contas do McDonald’s e da Verizon. Os mercados enfrentam um sellfoff generalizado, que foi despoletado por questões políticas na Europa e pela instabilidade em alguns mercados emergentes, mas que agora é justificado por uma série de cortes de outlook por parte das empresas, com o rosto mais visível no setor automóvel”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

O analista salienta, em comunicado, que estas variáveis acabam por “ofuscar o bom ritmo económico que os Estados Unidos da América têm demonstrado e uma earnings season norte-americana que até decorrido acima das expectativas”.

No mercado petrolífero, a cotação do barril de Brent recua 2,19%, para 78,08 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 1,85%, para 67,89 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, destaque para a quebra ligeira de 0,03% do euro face ao dólar (1,1462) e para a valorização de 0,21% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2992).