Wall Street abre em queda com subida da dívida soberana a 10 anos dos EUA

A forte desvalorização das obrigações americanas (yield do T-Note já esteve acima dos 3,20%, agora está nos 3,1795%) está a provocar quedas no mercado de ações. Pois a subida dos juros da Obrigações do Estado acaba por retirar o apetite por outras classes de ativos.

O Dow Jones que ontem marcou máximos, está hoje a cair 0,27% para 26.756 pontos; o Nasdaq desliza 0,69% para 7.969,8 pontos e o S&P 500 cai 0,22% para 2.919 pontos.

Os analistas do Bankinter explicam a queda das ações nos EUA, e a subida dos juros da dívida norte-americana: “A força dos indicadores macro (Criação de Emprego ADP muito acima do estimado e PMI Serviços a acelerar para máximos históricos) impulsionou a yield do T-Note, que chegou a tocar em 3,2% e levou o dólar a apreciar para baixo de 1,15 contra o euro”. Com isto, “as bolsas norte americanas travaram a sua subida”.

O euro valoriza nesta altura 0,36% para 1,1519 dólares.

Os analistas do Bankinter esperam uma sessão “sem grandes estímulos” e “ligeiramente negativa”, à espera dos eventos-chave para o mercado no curto prazo: “dados de emprego e de salários nos EUA amanhã, 1ª volta das eleições no Brasil no domingo e, a partir da próxima semana, o arranque da earnings season do 3º trimestre de 2018 nos EUA”, dizem os analistas.

O petróleo está em queda (-0,90% o WTI para 75,75 dólares) nos EUA e o Brent desce 0,54% para 85,82 dólares no mercado de Londres.