Wall Street abre em queda e petróleo desce para mínimos de um ano

Na última sessão desta semana, e após uma pausa de um dia para celebração do Dia de Ação de Graças, os principais índices norte-americanos abriram a desvalorizar.

O S&P500 está a perder 0,67% para 2,631.63, o industrial Dow Jones cai 0,71% para 24,290.54 e o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,36% para 6,551.35.

A penalizar a bolsa de Nova Iorque estiveram as descidas das ações das empresas energéticas que se ressentiram da descida do preço do petróleo para mínimos em um ano. Ambos estão abaixo dos 60 dólares, algo que não se via há um ano.

Tanto o West Texas Intermediate (WTI), o preço de referência para o mercado norte-americano, como Brent, referência para a Europa, estão a desvalorizar consecutivamente há sete sessões. O WTI perdeu 6,41% para 51,13 dólares e o Brent cedeu 4,42% para 59,82 dólares.

A queda dos preços do petróleo deve-se a um desajustamento entre a procura e a oferta. Como a economia global está a desacelerar, o que justifica menos procura do “ouro negro”.

Além disso, os investidores estão na expectativa sobre o resultado das negociações entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jiping, que poderá pôr um ponto final na guerra comercial entre as duas maiores potências económicas mundiais.

Hoje é o dia da Black Friday e os investidores estarão atentos ao setor do retalho. Em particular, a economia norte-americana tem registado um crescimento acima do esperado, suportado pela taxa de emprego e os salários a subir.