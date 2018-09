Wall Street abre em queda no dia em que entram em vigor as tarifas dos EUA/China

Ler mais

Os principais índices norte-americanos iniciaram a sessão em ambiente de correção, no dia em que entram hoje em vigor as novas tarifas dos EUA e China. Segundo a imprensa, o país asiático terá abandonado as conversações com os EUA até depois das eleições intercalares de novembro.

O analista do Millennium BCP Investimento destaca, no plano empresarial, na “queda da Comcast após ter ganho a corrida pela compra dos ativos da Sky. Já a Alexion Pharmaceuticals mostra-se animada com fase 3 de medicamento”, diz Ramiro Loureiro.

O Dow Jones cai 0,30% para 26.663,2 pontos; o S&P 500 desce 0,33% para 2.920,1 pontos e o Nasdaq está a cair 0,50% para 7.947,4 pontos.

Já o setor energético responde bem à subida dos preços do petróleo, motivada pela falta de pressa dos membros da OPEP em aumentar produção. As ações da ExxonMobil sobem 1,97%.

Segundo o BCP os membros da OPEP mostram não terem pressa em aumentar produção. O Presidente norte-americano tinha pedido medidas para contenção na escalada da cotação do petróleo mas na reunião do último fim de semana a Arábia Saudita e a Rússia descartaram um aumento adicional imediato na produção. Os preços do petróleo estão hoje a reagir com nova escalada, avançando 1,77% neste início de dia nos mercado americano (WTI está nos 72,06 dólares) e 2,26% em Londres com o Brent a cotar nos 80,58 dólares.

O euro sobe 0,49% face ao dólar para 1,1806 dólares. Segundo os analistas do Bankinter, na semana passada o dólar depreciou, entre outros motivos, pela falta de acordo com o Canadá. “Nos próximos dias provavelmente irá recuperar alguma força, pela subida das taxas por parte da Fed e pelos dados do PIB americano no 2º trimestre de 18 (+4,2% preliminar)”, dizem. A reunião da Fed é na próxima quarta-feira.