Wall Street abre misto em época de (mais) resultados empresariais

Os mercados financeiros norte-americanos arrancaram a negociar mistos na sessão desta terça-feira, dia 30 de outubro, numa altura em que se assiste a uma fase importante empresarial (divulgação de resultados do terceiro trimestre) – o Dow Jones arrancou a subir, mas o Nasdaq destoou no ‘verde’ dos restantes índices da bolsa de Nova Iorque.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones sobe 0,17%, para os 24.484,74 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 avança 0,12%, para os 2.644,48 pontos. Por outro lado, o tecnológico Nasdaq desliza 0,23%, para os 7.033,91 pontos. Já o Russell 2000 valoriza 0,47%, para os 1.483,21 pontos.

Após o fecho do mercado, o Facebook irá divulgar o seu último relatório e contas. No início das negociações de hoje, a rede social fundada por Mark Zuckerberg cai 1,32%, para 140,22 dólares.

“O ambiente em torno das praças nova-iorquinas é de recuperação, num dia preenchido com contas empresariais. Enquanto se espera pelos números do Facebook após o fecho do mercado, temos a reação positiva aos números da Mastercard (+2,2%). Temos ainda as contas da Pfizer, Under Armour e Coca-Cola. Nota para o evento da Apple que servirá para divulgar novos produtos”, destaca Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, em comunicado.

A General Electric, que cortou o dividendo trimestral para 0,01 dólares por ação, recua 2%.