Wall Street abre no ‘verde’ com disparo de 15% do Twitter

Os mercados financeiros norte-americanos abriram a sessão desta quinta-feira, 25 de outubro, no ‘verde’.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones avança 0,32%, para os 24.661,69 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 soma 0,53%, para os 2.670,12 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq sobe 1,14%, para os 7.189,49 pontos. Já o Russell 2000 valoriza 0,69%, para os 1.478,35 pontos.

O Twitter é uma das cotadas em destaque, pela positiva, na bolsa de Nova Iorque, após ter revertido os prejuízos de 21 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) e apresentado, antes da abertura do mercado, lucros acima do esperado pelos analistas – correspondentes a um ganho de 1,02 dólares por ação.

A rede social lucrou 789 milhões de dólares (aproximadamente 693 milhões de euros) e teve uma subida de 29% nas receitas, comparativamente com o período homólogo, para quase 758 milhões de dólares (cerca de 666 milhões de euros), acima das previsões dos especialistas consultados pela Reuters, que calculavam 702 milhões de dólares (616 milhões de euros).

No mercado petrolífero, a cotação do barril de Brent sobe 0,39%, para 76,47 dólares, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,34%, para 67,05 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, destaque para o recuo de 0,08% do euro face ao dólar (1,1383) e para a desvalorização de 0,26% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2848).