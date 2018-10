Wall Street abre no ‘verde’. Tecnológicas lideram transações

Wall Street abriu no ‘verde’ na segunda sessão da semana com as ações ‘tecnológicas’ a liderar os ganhos, esta terça-feira. Os três principais índices bolsistas norte-americanos ganham força no dia em que enmpresas como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley apresentaram contas positivas.

O Dow Jones abriu a sessão a negociar em terreno positivo com uma subida de 0,40% chegando aos 25,351.53. O S&P abriu com otimismo com uma subida de 0,59% para os 2,767.05 pontos. O Nasdaq foi a ‘estrela’ da abertura da sessão com uma valorização de 0,96% para os 7,501.78 pontos.

“Temos um ambiente de otimismo em Wall Street, coincidindo com a apresentação de contas que na generalidade trazem boas notícias aos investidores”, considera Ramiro Loureiro, o Mtrader do Millennium BCP.

Os números revelados pelo Goldman Sachs e pelo Morgan Stanley correspondem aos resultados do terceiro trimestre, sendo que superaram as expetativas. “A época de resultados tem funcionado para suportar o sentimento em torno dos mercados acionistas, com o efeito surprise level a dar uma almofada de conforto”, prossegue o analista de mercado.