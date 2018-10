Wall Street abre no ‘vermelho’ no arranque de época de resultados empresariais

Ler mais

Os principais índices norte-americanos iniciaram a sessão desta terça-feira a negociar em queda, um dia depois das negociações para o acordo comercial entre os Estados Unidos e o Canadá, que também envolve o México e deverá substituir o atual Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).

O índice industrial Dow Jones cai 0,01% para 26.648,91 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 ganha 0,03% para 2.923,80 pontos e o tecnológico Nasdaq cai 0,16% para 8.024,48 pontos.

Wall Street acompanha o sentimento de correção das congéneres europeias, que se ressentem da instabilidade em Itália.

Esta terça-feira arranca também a época de resultados trimestrais das empresas norte-americana, depois de o final do terceiro trimestre ter ficado marcado por más notícias para duas gigantes norte-americanas. Os analistas do Milennium Investment Banking destacam que a GE prolonga os ganhos de ontem, subindo mais de 2%, perante a nota do RBC. Já a PepsiCo arrancava em baixa (-1,5%) após rever o guidance para 2018, penalizado pelo dólar forte. Última nota para a Tesla que apresentou dados operacionais do terceiro trimestre.

Segundo os dados publicados pela nota de research do Millennium, a Tesla produziu 80.142 veículos no 3ºtrimestre, um incremento de 50% face aos níveis do trimestre passado, tendo sido produzidos 53.239 Model 3, em linha com o guidance e quase o dobro face ao segundo trimestre. Recorde-se que a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou o CEO Elon Musk de fraude, na quinta-feira e, no dia seguinte, a empresa perdeu 13,9% do valor em bolsa. Este sábado o regulador dos mercados norte-americanos e Elon Musk chegaram a um acordo que implica o pagamento de 20 milhões de dólares e o abandono do cargo de presidente do conselho de administração, apesar de se manter como CEO. Os investidores irão esta segunda-feira reagir às novidades.

No mercado cambial, o euro cai 0,39% para 1,1533 dólares, o dólar desvaloriza 0,18% face ao iéne e a libra perde 0,58% face ao dólar.