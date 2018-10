Wall Street abre sessão sem grandes alterações

Os investidores em Wall Street mostram-se pouco ativos neste início de sessão com os principais índices norte-americanos a caírem com pouca expressão. Os três principais índices de Nova Iorque – Dow Jones, Nasdaq e S&P – abriram com quedas ligeiras de cerca de 0,1%.

A nível empresarial destaque para a queda de 7,25%, para 101,64 dólares, da PPG Industries, após a apresentação de resultados preliminares referentes ao terceiro trimestre. A fabricante de tintas assinalou vendas na ordem dos 3,8 mil milhões de dólares (cerca de 3,3 mil milhões de euros) e resultados operacionais recorrentes entre 1,41 e 1,45 dólares/ação – abaixo dos 3,9 mil milhões de dólares e 1,59 dólares/ação, respetivamente, que previam os analistas.

“Wall Street arranca em baixa, em sintonia com o comportamento que se regista nas congéneres europeias. A desilusão nas contas preliminares da PPG Industries estão a provocar o tombo das ações da fabricante de tintas e revestimentos norte-americana, que arrasta também a europeia Akzo Nobel. As revisões em baixa da Kroger e da Mylan condicionam os seus títulos”, salienta Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent avança 0,48% para 84,31 dólares, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,31%, para 74,52 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,33% do euro face ao dólar (1,1454) e a desvalorização de 0,28% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3054).

A marcar a sessão está a descida das perspetivas económicas mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI). A instituição liderada por Christine Lagarde desceu as projeções de crescimento do PIB mundial até 2023. As previsões são de que a taxa de crescimento se mantenha nos 3,70% até 2020 e baixa depois para 3,60%.