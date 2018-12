Wall Street animada com tréguas comerciais entre EUA e a China

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a primeira sessão da semana a valorizar depois dos presidentes norte-americano e chinês, Donald Trump e Xi Jinping, terem acordado um período de 90 dias de tréguas comerciais durante a cimeira do G20, que se realizou em Buenos Aires, na capital da Argentina. As negociações entre as duas maiores potências económicas mundiais vão continuar durante o período de tréguas.

O S&P 500 valorizou 1,37% para 2.799,40 pontos, o industrial Dow Jones ganhou 1,60% para 25.948,15 pontos e o tecnológico Nasdaq ganhou 1,82% para 7.464,67 pontos.

Donald Trump acordou não aumentar as tarifas aduaneiras de 10% para 25% às importações chinesas no valor de 200 mil milhões de dólares em produtos daquele país. Por seu turno, Xi Jinping comprometeu-se em comprar mais bens produzidos nos EUA, incluindo produtos agrícolas.

Donald Trup já reagiu no Twitter, mas a Casa Branca disse que iria aumentar as tarifas às importações chinesas se, durante os próximos 90 dias, os EUA e a China não alcançarem um acordo comercial.

My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018